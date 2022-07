Rossmann in Berlin: Verkäuferin mit Spritze bedroht - Polizei fahndet

Der Unbekannte soll eine Verkäuferin in einer Rossmann-Filiale in Berlin-Mitte mit einer Spritze bedroht und Parfum geraubt haben.

Berlin. Die Berliner Polizei sucht mit Fotos nach einem Unbekannten, der im September 2021 einen besonders schweren Raub in einer Filiale der Drogeriemarkt-Kette Rossmann in Berlin-Mitte begangen hat. Am Montag veröffentlichten die Ermittler Fotos, die durch Videokameras in dem Geschäft aufgenommen worden waren und den Täter zeigen sollen.

Laut Polizei ereignete sich der Raubüberfall bereits am 27. September 2021 gegen 18.40 Uhr in der Rossmann-Filiale an der Invalidenstraße. Der Mann hatte eine mittlere zweistellige Anzahl originalverpackter Parfumflaschen aus den Auslagen genommen und in einem Beutel verstaut, wie die Polizei mitteilt.

Rossmann in Berlin: Mit Spritze bedroht und Parfum geraubt

Als er dabei von einer Verkäuferin bemerkt und aufgefordert worden war, die Ware wieder auszupacken und zu bezahlen, streckte der Unbekannte der Verkäuferin eine Spritze entgegen, die er deutlich sichtbar in der rechten Hand hielt.

Von der Drohung abgeschreckt, ließ die Verkäuferin von weiteren Versuchen ab, die Tat zu unterbinden, schreibt die Polizei weiter. Der unbekannte Mann verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen.

Rossmann-Verkäuferin in Berlin mit Spritze bedroht - die Polizei fragt:

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu ihrer Identität machen?

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat in der Polizeidirektion 2 (West) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter der Rufnummer (030) 4664-273114 oder (030) 4664-273110 innerhalb der Bürodienstzeiten und unter (030) 4664-271100 außerhalb dieser entgegen. Hinweise können auch per E-Mail an dir2k31@polizei.berlin.de sowie an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.

