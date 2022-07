In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 25. Juli 2022.

Kreuzberg: Quad-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Quad-Fahrer ist in der vergangenen Nacht bei einem Unfall in Kreuzberg schwer verletzt worden. Informationen von vor Ort zufolge war der Quad-Fahrer an der Oranienstraße Ecke Alexandrinenstraße mit einer Autofahrerin kollidiert. Das Quad landete auf der Seite, der Fahrer wurde heruntergeschleudert und lag beim Eintreffen der Rettungskräfte mehrere Meter entfernt auf der Straße. Der Schwerverletzte wurde vor Ort von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert. Die Fahrerin des BMW blieb unverletzt, stand jedoch unter dem Eindruck des Geschehenen.

Die Feuerwehr barg das Quad, welches aber erheblich beschädigt wurde. Auch das Auto wurde im Bereich der Front beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Neukölln: Drei Personen bei Wohnungsbrand gerettet

Die Feuerwehr ist in der vergangenen Nacht zu einem Einsatz nach Neukölln ausgerückt. An der Siegfriedstraße brannte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss. Nach Behördenangaben griff das Feuer auf die dritte Etage über. "Wir haben 3 Personen gerettet, 1 mit Drehleiter, 2 mit Rettungshaube und medizinisch versorgt", twitterte die Feuerwehr. Im Einsatz waren 64 Kräfte.

Mitte: Person aus Spree gerettet

Die Feuerwehr hat in der vergangenen Nacht im Bereich des James-Simon-Park​s in Mitte eine Person aus der Spree gerettet. Wie die Behörde mitteilte, waren Passanten auf die hilfsbedürftige Person aufmerksam geworden. "Warum die Person dort im Wasser war, ist unklar. Wir brachten sie nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus", twitterte die Feuerwehr.

Neu-Hohenschönhausen: Kellerbrand in Hochhaus

In der vergangenen Nacht hat es in einem Keller eines elfgeschossigen Hochhaus​es an der Matenzeile in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden keine Personen verletzt. Es waren 43 Kräfte rund vier Stunden im Einsatz.

