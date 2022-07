Mann von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 24. Juli 2022

Oberschöneweide: S-Bahn erfasst Mann an Bahnübergang

Ein Mann ist in der Nacht zu Sonntag an einem beschrankten Bahnübergang in Oberschöneweide von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt worden. Ersten noch unbestätigten Angaben von vor Ort zufolge wollte der Mann wohl trotz geschlossener Schranke den Übergang überqueren. Grund war offenbar, dass er Frau und Kind erreichen wollte, die auf der anderen Seite des Bahnübergangs standen. Dabei wurde er von einer S-Bahn am Kopf getroffen und schwer verletzt.