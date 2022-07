Berlin (dpa/bb). In einer Wohnung in Berlin-Friedrichshain ist eine Leiche entdeckt worden, die Mordkommission nahm Ermittlungen auf. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Samstag auf Anfrage. Die Hintergründe seien noch nicht bekannt. Die fragliche Wohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Singerstraße nahe dem Strausberger Platz.

