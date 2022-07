Junge Männer überfallen - Polizei sucht mehrere Schläger

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera eines Hotels sucht die Polizei Berlin drei Männer wegen einer versuchten räuberischen Erpressung mit gefährlicher Körperverletzung. Die Tat ereignete sich am 8. September 2021, einem Mittwoch, in Friedrichshain.

Die Verdächtigen gingen äußerst brutal vor.

Die Unbekannten sollen gegen 23.50 Uhr im Park an der Spree in der Mühlenstraße drei Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren zunächst zur Herausgabe von Zigaretten gedrängt haben. Nachdem dies verneint worden war, sollen sie von den Angesprochenen Geld gefordert haben. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen sie dem 17-Jährigen erst einen Schraubendreher in den Bauch gedrückt und anschließend gemeinsam auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben, wodurch er Schwellungen im Gesicht erlitt.

Als der 19 Jahre alte Begleiter des Angegriffenen diesem helfen wollte, sollen ihn die Tatverdächtigen mit einem Messer bedroht haben. Die drei Überfallenen konnten zunächst zu einem nahegelegenen Hotel flüchten, wurden dort aber von den Tatverdächtigen eingeholt und massiv attackiert. Einer von ihnen soll dem zweiten 17-Jährigen dabei mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wobei dieser sich eine Verletzung am Auge zuzog, die später in einem Krankenhaus genäht werden musste. Den Tatverdächtigen gelang die Flucht. Eine Überwachungskamera filmte sie jedoch.

Die Polizei fragt:

Wer kennt die hier abgebildeten Personen und kann Angaben zu deren Identität und/oder Aufenthaltsorten machen?

Wer kann weitere, sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen geben?

Wer hat zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht und sich bisher noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Friesenstraße 16, 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573300 oder außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-571100, per E-Mail an Dir5K33@polizei.berlin.de oder auch an jede andere Polizeidienststelle.