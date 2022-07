In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 21. Juli 2022.

Prenzlauer Berg: Zeugen von Schmierereien an der Gethsemanekirche gesucht

Transparente, Plakate und der Schaukasten an der Gethsemanekirche werden seit Monaten immer wieder beschmiert oder abgerissen. Jetzt sucht ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes beim Landeskriminalamt nach Tätern. Ihr geht es speziell um die Nacht vom 15. auf den 16. Juli, also Freitag auf Sonnabend, zwischen 20 und 9 Uhr. Da beschädigten Unbekannte neben dem Schaukasten und Plakaten auch Gegenstände.

Hinweise sind beim Fachkommissariat am Bayernring 44 in Tempelhof, unter Telefon (030) 4664-953311, per E-Mail an lka533@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle richtig.

Wedding: Drogenverkäufer festgenommen

Polizisten haben am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der war zuvor beobachtet worden, wie er und ein Mann an einem Parkplatz in der Lüderitzstraße Gegenstände austauschten. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass er ein sogenanntes Szenekügelchen verkauft hatte. Das wurde beschlagnahmt. Bei ihm wurden rund 800 Euro, Heroin und Kokain, ein Pfefferspray sowie drei Mobiltelefone beschlagnahmt. Käufer und Verkäufer müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.