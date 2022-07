Neukölln: Motorrad und Mülltonne brannten

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 19. Juli 2022.

Neukölln: Motorrad und Mülltonne in Flammen

Im Neuköllner Ortsteil Gropiusstadt sind in der Nacht zu Dienstag ein Motorrad und eine Mülltonne in Brand geraten. Ein Zeuge hatte laut Polizei das brennende Motorrad gegen 2 Uhr im Theodor-Loos-Weg bemerkt, ebenso wie die Flammen an dem in mehreren Metern Entfernung stehenden Müllbehälter. Polizisten konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher ersticken, die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt. Ein Brandkommissariat ermittelt.