Mann bricht in Firma ein: Polizei sucht Verdächtigen

Berlin. Bei der Suche nach einem bislang noch unbekannten Tatverdächtigen bittet die Polizei Berlin mit der Veröffentlichung von Überwachungsbildern und einem Video um Mithilfe bei dessen Identifizierung.

Der Unbekannte soll am 19. Juni 2022 gegen 20 Uhr eine Firma in der Straße Am Bahnhof Westend überfallen haben. Nach vorangegangener Bedrohung soll der Täter eine 24 Jahre alte Angestellte in einen Büroraum eingesperrt haben. In der Folge soll er den Safe der Firma aufgebrochen und mit Geld die Flucht ergriffen haben. Die Frau wurde nach der Tat durch Feuerwehr- und Polizeikräfte befreit.

Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt das zuständige Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 in der Perleberger Str. 61a in Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664 273 113 oder (030) 4664 273 110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Telefonnummer (030) 4664 271 100 sowie die Internetwache oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.