In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 18. Juli 2022.

Tiergarten: Fahrrad auf Boot geworfen - Frau schwer verletzt

Eine Frau ist am Sonntagnachmittag in ihrem Boot von einem Fahrrad getroffen und schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war die 60-Jährige kurz nach 13 Uhr mit ihrem Sportboot in der Unterschleuse des Landwehrkanals in Tiergarten, als plötzlich das Fahrrad von der Schleusenbrücke auf sie fiel. Die Frau erlitt eine Kopfplatzwunde, eine Prellung am Bein und mehrere Schürfwunden. Die Besatzung eines Polizeiboots, das ebenfalls in der Schleuse lag, leistete Erste Hilfe. Ein Zeuge machte die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der von der Brücke wegging und tatverdächtig sein könnte. Der 44-Jährige wurde festgenommen, er muss sich jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Fahrrad wurde sichergestellt, die 60-Jährige in eine Klinik gebracht.

Wilmersdorf: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zu Montag in Wilmersdorf nach einem Unfall gestorben. Der Polizei zufolge war der 58-Jährige gegen 22.45 Uhr mit seiner Suzuki auf der Detmolder Straße Richtung Bundesplatz unterwegs, als er kurz vor der Blissestraße aus noch ungeklärter Ursache nach links ausscherte, gegen den Bordstein des befestigten Mittelstreifens stieß, ein Absperrgitter rammte und schließlich stürzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er während einer Notoperation starb. Es handelt sich um den zehnten Unfalltoten in Berlin in diesem Jahr.

Bronkow: Auto mit fünf Personen überschlägt sich

Ein Auto mit fünf Insassen, darunter drei Kindern, ist von der Bundesstraße 13 abgekommen und hat sich überschlagen. Wie ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen mitteilte, war der Fahrer des Wagens am späten Sonntagabend in Richtung Dresden unterwegs, als er in Höhe Bronkow (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) von der Fahrbahn abkam. Dabei rammte er mit dem Auto ein Hinweisschild, und der Wagen überschlug sich. Nach Angaben des Sprechers war womöglich ein Sekundenschlaf der Auslöser für den Unfall. Die fünf Personen wurden zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.