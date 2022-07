Polizist von Corona-Infiziertem bespuckt und angehustet

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 15. Juli 2022.

Klimaschützer blockieren erneut Autobahnausfahrt

Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten haben erneut eine Autobahnausfahrt in Berlin blockiert. Seit etwa 7.45 Uhr seien an der Ausfahrt Sachsendamm rund 50 Personen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Einige von ihnen haben sich festgeklebt. Die Ausfahrt in Schöneberg ist vorerst gesperrt. „Da laufen jetzt die polizeilichen Maßnahmen“, sagte der Polizeisprecher.

Die Gruppe „Letzte Generation“ hatte zuletzt immer wieder Straßen im Berliner Stadtgebiet blockiert. Sie fordert von der Bundesregierung mehr Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten kleben ihre Hände an der Straße fest, um zu verhindern, dass die Polizei sie schnell wegträgt.

Neukölln: Taschendiebe und Bestohlene stürzen auf Rolltreppe

In Neukölln hat am Donnerstagnachmittag eine Frau zwei mutmaßliche Taschendiebe auf frischer Tat ertappt. Beide Männer konnten wenig später festgenommen werden. Nach Angaben der 52-Jährigen sei sie gegen 15 Uhr am U-Bahnhof Hermannplatz mit der Rolltreppe vom unteren zum oberen Bahnsteig gefahren. Plötzlich hätte sie bemerkt, dass zwei ihr unbekannte Männer sehr dicht hinter ihr standen.

Als sie sich umdrehte, sah sie, dass einer der beiden ihre Geldbörse in der Hand hielt. Sie versuchte daraufhin, ihr Eigentum zurückzubekommen, woraufhin es zu einem Handgemenge kam und die 52-Jährige gemeinsam mit dem Dieb die Treppe herunterstürzte. Dieser flüchtete daraufhin, auch der zweite Mann entfernte sich, ohne der Frau zu helfen. Durch Hilfeschreie der Frau und weiterer Zeugen, wurden Polizeikräfte auf die Situation aufmerksam. Sie nahmen beide Männer noch auf dem U-Bahnhof fest. Die 52-Jährige wurde leicht verletzt, verzichtete jedoch vorerst auf eine ärztliche Behandlung. Der 44-Jährige, der die Geldbörse entwendet hatte, sowie dessen mutmaßlicher Komplize, wurden zu einem Polizeiabschnitt gebracht und dort vernommen. Der 46-Jährige bestritt, den anderen Mann zu kennen und irgendetwas mit der Sache zu tun zu haben.

Charlottenburg: Obdachloser bricht City-Toiletten auf

In Charlottenburg nahmen Polizeikräfte am Donnerstagabend einen Mann fest, der zuvor zwei City-Toiletten aufgebrochen hatte. Gegen 18 Uhr beobachteten die in zivil eingesetzten Kräfte den 37-Jährigen dabei, wie er das Kassenfach eines Toilettenhäuschens am Kurfürstendamm gewaltsam aufbrach und Geld entwendete. Die Polizeikräfte nahmen den wohnungslosen Mann daraufhin fest. Ermittlungen ergaben, dass er zuvor bereits ein Toilettenhaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufgebrochen hatte. Zudem hatte der 37-Jährige Betäubungsmittel bei sich. Gegen ihn wird nun wegen zweifachen besonders schweren Diebstahls und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Lichterfelde: Auto gerät während der Fahrt in Brand

In Lichterfelde ist am Freitagabend ein Auto während der Fahrt in Brand geraten. Der 31 Jahre alte Fahrer war mit dem Wagen gegen 18 Uhr im Ostpreußendamm unterwegs, als er plötzlich Rauch aus dem Motorblock aufsteigen sah. Nachdem er an der Ecke Bahnhofstraße angehalten hatte, stieg er aus und öffnete die Motorhaube. Als daraufhin eine Stichflamme emporstieg, alarmierte er die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Da derzeit noch nicht feststeht, weshalb es zu dem Feuer kam, hat das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.