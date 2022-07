Fahndung: Dieser Mann soll einen Taxifahrer überfallen haben

Ende März 2022 wurde ein Taxifahrer in Schöneberg überfallen. Jetzt sucht die Polizei nach dem Täter.

Berlin. Ein Unbekannter soll am 31. März diesen Jahres am S-Bahnhof Schöneberg einen Taxifahrer überfallen haben. Dieser Unbekannte soll nun ausfindig gemacht werden.

Der Taxifahrer hatte am Taxistand am Richard-von-Weizsäcker-Platz einen Fahrgast aufgenommen und eben zum S-Bahnhof Schöneberg gebracht. Dort hielt er an der Straßenunterführung, um den Passagier aussteigen zu lassen. Beim Sstarten des Bezahlvorgangs schlug ihm der Fahrgast plötzlich ein Handy gegen den Kopf und forderte Geld.

Der Taxifahrer gab nichts heraus, stieg fix aus und hielt die Beifahrertür zu. Damit wollte er die Flucht verhindern. Diese Finesse gelang aber nicht, und so rannte der Fahrgast auf den S-Bahnhof. Polizisten suchten dort, fanden ihn aber nicht.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach alledem klagte der Taxifahrer über Schmerzen am Kopf.

Die Polizei beschriebt den Gesuchten so:

etwa 170 cm groß

schlank

trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung, eine schwarze Jacke mit Kapuze, dunkelblaue Jeans und weiße Sportschuhe

Die Polizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen?

Wer hat zum Tatzeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht und hat sich bisher noch nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt?

Die Polizei freut sich über Hinweise unter Telefon (030) 4664-473133 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.