Seniorin aus Neuköllner Pflegeheim vermisst

Berlin. Die Polizei sucht nach der 81-jährige Gisela Lüthje. Sie hat am 1. Juli gegen 14 Uhr ein Pflegeheim an der Rübelandstraße verlassen und ist seither nicht wieder aufgetaucht.

Die Frau Lüthje leidet an Demenz, unter Psychosen, ist extrem schwerhörig und braucht dringend Insulin. Vermutlich ist sie mit einem Rollator unterwegs.

So wird Gisela Lüthje von der Polizei beschrieben:

geschätzt 80 bis 85 Jahre alt

etwa 145 cm groß, gedrungene Gestalt

blaue Augen

blondierte Haare

Alle Kleidungsstücke der Vermissten sind mit Aufnähern versehen, die ihren Namen und ihre Anschrift zeigen.

Wer die Vermisste nach dem 1. Juli 2022, 14 Uhr, gesehen hat und Hinweise auf ihren derzeitigen Aufenthaltsort machen kann, melde sich am besten bei der Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Tiergarten, unter Telefon (030) 4664 912444, per E-Mail an lka124hinweise@polizei.berlin.de oder in jeder anderen Polizeidienststelle.