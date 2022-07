In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 8. Juli 2022.

Bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf ist am Freitagabend ein Kind schwer verletzt worden.

Hellersdorf: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Hellersdorf ist am Freitagabend ein Kind schwer verletzt worden. Rettungskräfte wurden gegen 18.30 Uhr in die Louis-Lewin-Straße nach Berlin-Hellersdorf gerufen. Nach ersten Angaben vor Ort hatte eine Autofahrerin eine Mutter mit Kind zu spät gesehen, die an der Hoyerswerdaer Straße Ecke Louis-Lewin-Straße die Fahrbahn kreuzen wollte. Das Auto erfasste das Kind und verletzte es schwer. Die Mutter und die Autofahrerin erlitten einen Schock. Alle drei mussten in eine Klinik transportiert werden.

Moabit: 81 Jahre alte Radfahrerin von Auto erfasst

Ein 81 Jahre alte Radfahrerin ist am Donnerstag in Moabit von einem Autofahrer angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 35-Jährige gegen 12 Uhr die Straße Alt-Moabit in Richtung Stromstraße. In Höhe der Einmündung zur Kirchstraße, die er laut eigenen Angaben aufgrund eines Ampelausfalls mit geringer Geschwindigkeit querte, ereignete sich der Verkehrsunfall. Dabei stieß der Wagen mit der ihm zunächst auf dem Radweg entgegenkommenden 81-Jährigen zusammen, die plötzlich die Fahrbahn in Richtung Kirchstraße passierte. Durch die Kollision stürzte die Dame und wurde am Kopf und einem Bein schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

So verhält man sich nach einem Auto-Unfall richtig So verhält man sich nach einem Auto-Unfall richtig

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Treptow: Autoeinbrecher gefasst

In Johannisthal (Treptow) bemerkte ein Anwohner an der Springbornstraße in der Nacht zu Freitag, dass ein Unbekannter im Auto eines Nachbarn saß. Mindestens zwei Personen standen in der Nähe. Der Anwohner verständigte eine Nachbarin. Dumm für die potenziellen Autoaufbrecher: Die Nachbarin ist Polizistin. Der Aufbrecher wurde festgenommen, seine Komplizen flohen.

Waidmannslust: 15-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Eine 15-Jährige überquerte am Donnerstagnachmittag den Zabel-Krüger-Damm in Waidmannslust (Reinickendorf), als sie von einem 25-Jährigen angefahren wurde. Der war mit dem Auto in Richtung Alt-Lübars unterwegs. Die Jugendliche erlitt einen Beckenfraktur, die jetzt stationär in einem Krankenhaus behandelt wird.

Schöneberg: Mann belästigt Frau auf dem S-Bahnhof

Ein 26-Jähriger bat am Donnerstagabend eine 52-jährige Frau auf dem Bahnsteig vom S-Bahnhof Schöneberg darum, mit ihrem Handy telefonieren zu können. Sie lehnte das ab. Der Mann zog zunächst ab, kam jedoch zurück und griff der Frau an den Po. Außerdem machte er anzügliche Bemerkungen. Andere Wartende halfen der Frau und riefen die Polizei. Einsatzkräfte nahmen den Mann am Bahnhof vorläufig fest. Eine Atemalkohol-Kontrolle ergab einen Wert von 2,78 Promille. Nun ermittelt die Bundespolizei gegen ihn wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung.

Brand in Marienfelde gelöscht - Straßensperrung aufgehoben

Der Brand in der Halle eines Kunststoff-Verpackungsherstellers in Marienfelde ist am Donnerstagabend von den Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr gelöscht worden. „Der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an", teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Freitagmorgen mit. Verletzt worden sei niemand. Demnach lagerten in der Halle Kunststoffe, die für die Herstellung von Verpackungen gebraucht werden. Alle Details zu dem Feuer in Marienfelde lesen Sie hier.

A13: Beifahrer stirbt nach Unfall

Bei einem Unfall nach Starkregen auf der Autobahn A13 zwischen den Anschlussstellen Duben und Freiwalde (Dahme-Spreewald) ist ein 55 Jahre alter Beifahrer ums Leben gekommen. Am späten Donnerstagabend sei ein Transporter vermutlich auf Grund von Aquaplaning nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Freitag. Dabei sei der 55-Jährige vom Hintersitz aus dem Fahrzeug geschleudert worden und an der Unfallstelle gestorben. Zuerst hatte die «B.Z.» berichtet.

Der Fahrer und eine weitere Beifahrerin auf dem Hintersitz seien leicht verletzt worden, berichtete der Sprecher. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Auf der Autobahn gab es in Richtung Berlin stundenlange Verkehrseinschränkungen.