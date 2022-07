In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 7. Juli 2022.

Wedding: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Aus einer brennenden Wohnung in Wedding (Mitte) haben Einsatzkräfte am Mittwochabend eine Person gerettet. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, war es zu einem Brand in einer Küche gekommen. Die gerettete Person sei in eine Klinik gebracht worden. Eine weitere Person, die sich in dem Mehrfamilienhaus aufhielt, wurde ambulant behandelt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zur Brandursache war noch nichts bekannt.

In der #Müllerstraße in #Wedding kam es am späten Abend zu einem #Brand in der #Küche einer #Wohnung. Es gab 2 verletzte Personen, von denen wir eine aus der Brandwohnung #gerettet haben und in eine Klinik transportierten. U.a. 6 Atemschutzgeräte und 1 C-Rohr eingesetzt.#EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 6, 2022

Köpenick: Autofahrer fährt sich fest

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Einsatz nach Köpenick ausgerückt. Ein Autofahrer hatte sich im Uferbereich der Dahme in der Nähe der Grünauer Straße festgefahren. Die Feuerwehr zog den Pkw wieder heraus.