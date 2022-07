Friedrichshain: Junge stürzt auf Schulhof in sechs Meter tiefen Schacht

Berlin. Beim Sturz in einen etwa sechs Meter tiefen Schacht auf einem Schulhof in Friedrichshain ist ein Dreizehnjähriger schwer verletzt worden. Der Schacht sei zwar abgedeckt gewesen, die Metallabdeckung habe aber unter dem Gewicht des Jungen nachgegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am letzten Mittwoch. Zuvor hatten Bild und B.Z berichtet.

Der Junge wurde der Sprecherin zufolge vom Schulpersonal mit einer Leiter geborgen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr war er demnach nicht. Warum die Abdeckung nicht hielt, blieb zunächst unklar - die Ermittlungen zu Ursache und Hergang liefen, hieß es.

