In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 6. Juli 2022.

Hellersdorf: Drei Brände innerhalb von zwei Stunden

In der Nacht zu Mittwoch gegen 21.42 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in die Erich-Kästner-Straße 77 gerufen. Vor Ort brannte ein Kinderwagen im Treppenhaus eines sechsgeschossigen Wohngebäudes. Anwohner des Hauses konnten das Feuer vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Verletzt wurde niemand. Eine Stunde später wurde die Feuerwehr erneut in die Erich-Kästner-Straße gerufen - diesmal Hausnummer 19. Vor Ort brannte Gerümpel im Keller. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und so eine Brandausbreitung verhindern. Auch hier wurde niemand verletzt. Seit Monaten kommt es immer wieder in der Erich-Kästner-Straße zu Bränden.

In der Carola-Neher-Straße stand eine Stunde später ein Kinderwagen im Treppenhaus eines sechsgeschossigen Wohngebäudes in Brand. Die Feuerwehr rückte mit rund 25 Einsatzkräften aus, darunter die Freiwilligen Feuerwehren aus Kaulsdorf und Hellersdorf. Nach Angaben des Einsatzleiters nutzte eine Mutter mit zwei Kindern das Treppenhaus als Fluchtweg und zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Sie musste rettungsdienstlich behandelt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Lieberoser Heide: Mehr als 250 Feuerwehrleute gegen Waldbrand im Einsatz

Rauch steigt von einem Waldbrandgebiet in den Himmel.

Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen den Waldbrand in der Lieberoser Heide im Südosten Brandenburgs. 267 Feuerwehrkräfte mit insgesamt 66 Fahrzeugen waren bei den Löscharbeiten am frühen Mittwochmorgen im Einsatz. Sie versuchen, das betroffene Gebiet von etwa 50 Hektar einzugrenzen. „Wie sich das Feuer über den Tag entwickelt, ist weiterhin schwer zu sagen, aber wir vermuten eine moderate Brandausbreitung in nordöstlicher Richtung“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr-Regionalstelle Lausitz.

Die Löscharbeiten gestalten sich vor allem wegen der andauernden Trockenheit schwierig. Seit Wochen habe es im Gebiet der Lieberose Heide nicht geregnet, weshalb vor allem die tiefen Bodenschichten sehr trocken und anfällig für die Flammen sind.

Das Feuer in der Lieberose Heide war am Montag ausgebrochen. Die Einsatzkräfte können das Gebiet nicht betreten, da es mit Munition belastet ist. Schon in den Jahren zuvor hatten große Waldbrände in dem Naturschutzgebiet und ehemaligen Truppenübungsplatz gewütet.

Wandlitz: 69-Jähriger nach Verkehrsunfall gestorben

Nach einem Verkehrsunfall auf der L100 bei Wandlitz ist ein 69 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend gestorben. Der Mann sei mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der linken Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, teile die Polizei am Mittwoch mit. Demanch waren keine weiteren Personen in den Unfall involviert. Der Autofahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er am Abend.

