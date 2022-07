Berlin: "Letzte Generation" blockiert auch am Mittwoch Autobahnen in Berlin

Berlin. Auch am Mittwoch haben Klimaschutz-Demonstranten ihre Sitzblockaden auf Berliner Straßen fortgesetzt. Am Morgen setzten sich wieder Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ an mehreren Stellen nahe Autobahnausfahrten im Berliner Stadtgebiet auf Fahrbahnen, wie eine Polizeisprecherin bestätigte. An fünf Orten gebe es Blockaden mit insgesamt etwa 50 Demonstranten, von denen einige sich am Asphalt festgeklebt hätten. Entsprechend bildeten sich im Berufsverkehr Staus.

Mit Stand 9 Uhr meldete die Sprecherin die A111 Anschluss Kurt-Schumacher-Damm, Holländerstraße Ecke Marktstraße, Ostseestraße Ecke Greifswalder Straße, Prenzlauer Promenade Ecke Granitzstraße und Prenzlauer Promenade Ecke Pasewalker Straße als betroffene Orte.

Giffey: Blockaden von "Letzter Generation" sind Straftaten

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die anhaltende Serie von Straßenblockaden durch Klimaschutz- Demonstranten erneut scharf verurteilt. „Ich will noch einmal festhalten, dass es gar keinen Zweifel daran gibt, dass es sich um Straftaten handelt“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach der Senatssitzung. Es handele sich um „illegale Handlungen“, die andere Menschen gefährdeten. Das sei keine Kleinigkeit.

„So sehr auch das Anliegen nachvollziehbar ist, so können wir nicht davon sprechen, dass der Zweck die Mittel heiligt“, so Giffey. „Das ist nicht in Ordnung, was da passiert, und das muss strafrechtlich verfolgt werden.“ Die Polizei sei mit immensem Personalaufkommen unterwegs, um die Aktionen zu unterbinden und für Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.

"Letzte Generation" blockierte auch am Dienstag Autobahnen

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" hatten am Dienstagvormittag Zu- und Abfahrten von Autobahnen in Berlin blockiert. Es kam zu langen Staus und Verkehrsbehinderungen.

Insgesamt beteiligten sich laut Polizei am Dienstag knapp 40 Aktivisten. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gab es zunächst eine Blockade nahe dem Kurt-Schumacher-Damm an der A111 in Reinickendorf mit 30 Minuten Stau für die Autofahrer. Ein Krankenwagen mit einem Patienten musste wenden und sich einen anderen Weg am Stau vorbei suchen, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Mehrere Autobahnen in Berlin blockiert, lange Staus

Eine unangemeldete Demonstration gab es außerdem auf der Kreuzung Prenzlauer Promenade/Granitzstraße/Rothenbachstraße mit einem Rückstau bis auf die A114, hieß es weiter.

Auch der Bereich der A103 zwischen Ausfahrt Schloßstraße und Übergang zur Wolfensteindamm/Schloßstraße in Steglitz war wegen Spontan-Demonstrationen der Klimaaktivisten gesperrt. Die Sperrung wurde gegen 10.30 Uhr aufgehoben.

Zu einer Sperrung kam es zudem auf der A100 Richtung Neukölln an der Ausfahrt Gradestraße. Die Sperrung konnte gegen 9.45 Uhr aufgehoben werden.

"Berlin ist ein absolutes Wohlfühl-Biotop für Straßenblockierer"

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), teilte zu den neuen Blockaden mit: „Berlin ist eine weltoffene, tolerante und vielfältige Stadt, in der jeder für alles auf die Straße gehen kann. Man muss sich angesichts der letzten Wochen aber schon fragen, warum in keiner anderen Stadt einige wenige jeden Tag aufs Neue mit ihrem Protest Zigtausende in Geiselhaft nehmen und massiv in deren Grundrechte eingreifen können."

Berlin sei aktuell ein "ein absolutes Wohlfühl-Biotop für Straßenblockierer". Jendro weiter: "Das kann man politisch so vorleben oder endlich die schwindende Toleranz unter jenen beachten, die auf dem Weg zur Arbeit in Krankenhäusern, Betrieben und Unternehmen stundenlang im Stau stehen.“

Klimaschützer hatten in den vergangenen Wochen in Berlin mehrfach den Verkehr blockiert - die Stimmung war teils aggressiv. Auch im Januar und Februar gab es zahlreiche Autobahnblockaden. Das führte in Berlin zu mehr als 270 Strafanzeigen und rund 120 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.