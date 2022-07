Neue Autobahn-Blockaden in Berlin

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" blockieren auch am Dienstagvormittag Zu- und Abfahrten von Autobahnen in Berlin. Es kommt zu langen Staus und Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ist im Einsatz.

"Wir blockieren immer noch den Verkehr. Das bedauern wir. Wir können es uns jedoch nicht mehr leisten, dass der Bundeskanzler die drohende Vernichtung unserer Gesellschaft weiter völlig ignoriert. Es geht um Leben und Tod und der Bundeskanzler will in die Sommerpause gehen?", schrieben die Demonstranten bei Twitter.

Am Vormittag gab es unter anderem Blockaden auf der A111 m Bereich Kurt-Schumacher-Damm/-Platz, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Gegen 9.30 Uhr hieß es, dass die Sperrung aufgehoben werden konnte.

Eine unangemeldete Demonstration gab es außerdem auf der Kreuzung Prenzlauer Promenade/Granitzstraße/Rothenbachstraße mit einem Rückstau bis auf die A114, hieß es weiter.

Auch der Bereich der A103 zwischen Ausfahrt Schloßstraße und Übergang zur Wolfensteindamm/Schloßstraße war wegen Spontan-Demonstrationen der Klimaaktivisten gesperrt.

"Berlin ist ein absolutes Wohlfühl-Biotop für Straßenblockierer"

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), teilte zu den neuen Blockaden mit: „Berlin ist eine weltoffene, tolerante und vielfältige Stadt, in der jeder für alles auf die Straße gehen kann. Man muss sich angesichts der letzten Wochen aber schon fragen, warum in keiner anderen Stadt einige wenige jeden Tag aufs Neue mit ihrem Protest Zigtausende in Geiselhaft nehmen und massiv in deren Grundrechte eingreifen können."

Berlin sei aktuell ein "ein absolutes Wohlfühl-Biotop für Straßenblockierer". Jendro weiter: "Das kann man politisch so vorleben oder endlich die schwindende Toleranz unter jenen beachten, die auf dem Weg zur Arbeit in Krankenhäusern, Betrieben und Unternehmen stundenlang im Stau stehen.“

Klimaschützer hatten in den vergangenen Wochen in Berlin mehrfach den Verkehr blockiert - die Stimmung war teils aggressiv. Auch im Januar und Februar gab es zahlreiche Autobahnblockaden. Das führte in Berlin zu mehr als 270 Strafanzeigen und rund 120 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.