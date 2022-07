In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 5. Juli 2022.

Treptow: Auto überschlägt sich

In der Nacht zum Dienstag kam der Fahrer oder die Fahrerin eines VW auf der Kiefholzstraße in Treptow nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach überschlug sich das Fahrzeug und rutschte auf dem Dach gegen Begrenzungspoller auf dem Bürgersteig.

Aus dem Kleinwagen kletterten ein Mann und eine Frau. Die Frau war stark verletzt und wurde von einem Notarzt behandelt. Der Mann wurde in einem Rettungstransportwagen versorgt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest beim Mann ergab einen Atemalkoholwert von mehr als 1,9 Promille.

Gesundbrunnen: Auto bei Auseinandersetzung beschädigt

Am Montagabend gerieten in der Koloniestraße in Wedding Personen aus verschiedenen Gruppen aneinander. Dabei wurde ein roter Audi an den Scheiben und Blechteilen erheblich beschädigt. Am Auto, davor und auf dem Bürgersteig gegenüber sahen Augenzeugen Blut. Die Kriminalpolizei war am Ort, untersuchte und dokumentierte die Einsatzstelle.

Cottbus: Brand in Lieberoser Heide hat sich ausgeweitet

Nach dem Ausbruch eines Waldbrandes in der Lieberoser Heide hat der Einsatz der Feuerwehr auch in der Nacht angedauert. Nach Schätzungen der Feuerwehr-Regionalleistelle Lausitz befinden sich momentan 150 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Demnach haben sich die Flammen in der Nacht zu Dienstag von 8 auf 13 Hektar ausgebreitet. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an, jedoch sei der Brand mittlerweile unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr am Dienstagmorgen mit.

Auf einem mit Munition belasteten Gelände in der Lieberoser Heide in Südbrandenburg brach am Montag ein Waldbrand aus. Da Kampfmittel im Boden liegen, standen die Feuerwehrleute vor einem schwierigen Löscheinsatz. Ein Hubschrauber der Bundespolizei flog über das Gebiet, um aus der Luft zu löschen.

Wind hatte dazu geführt, dass sich das Feuer ausbreitete. Ortschaften musste nicht evakuiert werden. Im Kreis Dahme-Spreewald galt am Montag die Waldbrand-Warnstufe 4 und damit die zweithöchste Stufe.

Im Sommer 2019 hatte die Feuerwehr tagelang gegen einen Waldbrand in der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) - rund 30 Kilometer nördlich von Cottbus - gekämpft.

Lindow: Fusion-Festivalbesucher verunglückt mit Auto

Auf der Rückfahrt vom Fusion-Festival in Lärz (Mecklenburgische Senplatte) ist ein Autofahrer in Lindow bei Neuruppin angetrunken verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, kam der 41-jährige Berliner in der Nacht zu Montag auf gerader Strecke nach links von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Über ein im Auto verbautes automatisches Notrufsystem wurde ein Notruf abgesetzt. Der Fahrer kam verletzt in eine Klinik.

An seinem Auto entstand Totalschaden. Laut Polizei war der Fahrer angetrunken, wie ein Atemalkoholtest gezeigt habe. Dieser Wert war so hoch, dass ein Bluttest gemacht wurde. Bei dem alternativen Musik- und Theaterfestival in Lärz waren am Wochenende mehr als 70.000 Gäste, die ab Montag die Rückreise angetreten hatten.