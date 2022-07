Drei Männer überfielen im Juli 2021 einen Touristen am Fernsehturm. Nun veröffentlichte die Polizei das Bild eines Tatverdächtigen.

Berlin-Mitte Raub am Fernsehturm - Berliner Polizei bittet um Mithilfe

Berlin. Nach einem Raubüberfall am Fuße des Fernsehturms bittet die Berliner Polizei um Hilfe bei der Identifizierung der Täter. Am Montag veröffentlichten die Ermittler das Foto eines Tatverdächtigen, das aus einer Überwachungskamera stammt.

Die Tat ereignete sich bereits im vergangenen Jahr. Wie die Polizei mitteilte, verließ am 25. Juli 2021 ein 41 Jahre alter Tourist, der mit Freunden in der Bar „Mio“ am Fernsehturms war, gegen 4.50 Uhr das Lokal.

In der Nähe des Eingangs wurde der 41-Jährige nach bisherigen Ermittlungen von drei Unbekannten umringt. Das Trio soll auf den Touristen eingeschlagen und eingetreten haben, so dass dieser zu Boden ging.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die drei Unbekannten versuchten, die Umhängetasche des 41-Jährigen an sich zu reißen, was dieser abwehrte. Schließlich entwendete die Gruppe ein Armband des Mannes und flüchtete mit der Beute in Richtung Neptunbrunnen.

Der Beraubte erlitt Gesichtsverletzungen und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Die Berliner Polizei fragt:

Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen, dessen Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in 10559 Berlin-Moabit unter den Telefonnummern (030) 4664-574119 und -574110 (in den Bürodienstzeiten) bzw. (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?