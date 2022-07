Berlin: Klimaaktivisten blockieren erneut die A100

Auch am Montagvormittag kommt es in Berlin zu Autobahn-Blockaden. Die VIZ berichtet von neuen unangemeldeten Demonstrationen.

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" setzen ihre Autobahn-Blockaden in Berlin auch zum Start der neuen Woche fort.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Montagvormittag mitteilte, gebe es an der Stadtautobahn-Ausfahrt Seestraße/Beusselstraße eine unangemeldete Demonstration. Der A100-Abschnitt vom Autobahndreieck Charlottenburg bis zur Ausfahrt Seestraße sei gesperrt worden, hieß es weiter. Einsatzkräfte der Berliner Polizei seien vor Ort. Die Buslinie 106 wurde umgeleitet.

Die Aktivisten schrieben am Vormittag bei Twitter: "Herr Bundeskanzler, wir haben einen Klimanotstand und Sie gehen in die Sommerpause? Der Bundestag muss Maßnahmen zum Schutz der Menschen ergreifen, statt Urlaub zu machen! Wir fordern: Öl sparen statt bohren! Kein neues Nordseeöl!" Bilder zeigen mindestens sieben Aktivisten auf einer Autobahn-Fahrbahn, auf der sich der Verkehrs staut.

In den vergangenen Wochen war es in Berlin und in anderen deutschen Großstädten immer wieder zu Blockade-Aktionen gekommen. Am vergangenen Donnerstag war ein Aktivist bei einer Demonstration an der Autobahnabfahrt Konstanzer Straße verletzt worden. Zuletzt war die Stimmung bei den Aktionen zunehmend aggressiv geworden.