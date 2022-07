Horrorunfall: Frau in Ahrensfelde tödlich verunglückt

In Ahrensfelde (Barnim) kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Sie prallte gegen einen Baum und starb noch am Unfallort.

Tödlicher Unfall in Ahrensfelde: Der Kleinwagen ist völlig zerbeult. Die Fahrerin verstarb noch am Unfallort.

Eine Autofahrerin ist in Ahrensfelde im Landkreis Barnim tödlich verunglückt. Wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte, war die Frau am Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gefahren. Sie starb noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Einsatzkräfte räumen die Unfallstelle in Ahrensfelde (Landkreis Barnim).

Foto: Thomas Peise

Mehr Polizeimeldungen:

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.