Schlachtensee: Erneut Badeunfall in Berlin - Mann reanimiert

Erneut ist es in Berlin zu einem schweren Badeunfall gekommen. Am Sonnabend wurde ein Mann aus dem Schlachtensee geborgen.

Berlin. Rettungstaucher des DRK haben am Sonnabend einen Schwimmer aus dem Schlachtensee geborgen. Einsatzkräfte der DLRG und der Berliner Feuerwehr versorgten ihn. Er wurde reanimiert und in eine Klinik gebracht.

Gegen 19.34 Uhr war bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen. Sofort setzte sich ein Großaufgebot an Rettern in Bewegung. Nach ersten Erkenntnissen waren drei Personen im Schlachtensee schwimmen, als plötzlich einer der Schwimmer unterging. Ein Rettungsschwimmer des DRK und Taucher des DRK konnten kurz nach Eintreffen die Person retten.

Ein Schwimmer ist im #Schlachtensee untergegangen. #Rettungstaucher vom @drk_berlin retteten die Person aus dem Wasser. Gemeinsam mit @DLRG_Berlin, @berliner_fw wurde die Person versorgt, unter Reanimation in eine Klinik gebracht. 50 Kräfte waren am Ort. pic.twitter.com/ryyTc9DdpL — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) July 2, 2022

An Land übernahmen ein Notarzt und Notfallsanitäter der Berliner Feuerwehr die Reanimation der Person. Insgesamt 50 Einsatzkräfte waren am Ort, wie die Feuerwehr Berlin twitterte.

Wie es zu dem erneuten schweren Badeunfall kommen konnte, ermittelt nun ein Fachkommissariat der Direktion 4. Zwei Männer waren in den vergangenen zwei Wochen im Weißen See in Pankow ertrunken: ein 17-Jähriger und ein 26-Jähriger. Auch im Flughafensee in Tegel kam es zu einem tödlichen Badeunfall. Hier fanden die Retter den Leichnam eines 59-Jährigen.

