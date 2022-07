Berlin-Neukölln: Mann an der Hasenheide niedergestochen

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 3. Juli 2022.

An der Hasenheide in Neukölln wurde ein Mann niedergestochen.

Neukölln: Mann an der Hasenheide niedergestochen

Gegenüber der Hasenheide in Neukölln wurde in der Nacht zu Sonntag ein 18-Jähriger überfallen, ausgeraubt und am Bauch und am Kopf verletzt. Der junge Mann brach zwischen geparkten Autos zusammen. Dort wurde er von Ersthelfern versorgt, unter anderem von alarmierten Polizisten, bis Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr eintrafen. Die Rettungskräfte stellten bei dem 18-Jährigen eine Schnittverletzung am Bauch und eine Platzwunde am Kopf fest. Im Anschluss wurde der Verletzte in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Nach Angaben des Verletzten und seines 19-jährigen Begleiters soll der Jüngere am Hermannplatz von einem unbekannten Tatverdächtigen mit einem Messer angegriffen und zudem getreten worden sein. Der Unbekannte soll das Mobiltelefon und Geld des 18-Jährigen entwendet haben.

Neukölln: Auseinandersetzung an Döner-Imbiss - Mann schwer verletzt

Nach der Auseinandersetzung an der Sonnenallee führt ein Polizist zwei junge Männer ab.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Sonntag kam es gegen 22.50 Uhr an der Sonnenallee in Neukölln zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein Mann mehrere Stichverletzungen erlitt. Der Verletzte wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus transportiert. Es kam zu mehreren Festnehmen, da nicht auszuschließen war, wer an der Tat beteiligt war. Ein Fachkommissariat ermittelt zu der gefährlichen Körperverletzung.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Reinickendorf: Junger Mann durch Messer verletzt

Mit mehreren Schnittwunden wurde ein 26-Jähriger am Sonnabendnachmittag in Reinickendorf angetroffen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen soll der junge Mann kurz vor 15 Uhr von einem Mann im Bereich einer Bushaltestelle in der Emmentaler Straße angegriffen und dabei im Gesicht, am Rumpf und den Armen verletzt worden sein. Anschließend soll der Tatverdächtige in Richtung Residenzstraße und von dort in den Grünrockweg gerannt sein. Der Schwerverletzte wurde durch Rettungskräfte erstversorgt und wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter konnte unterkannt entkommen.

Baumschulenweg: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen wurde eine Passantin am Sonnabendmittag nach einem Verkehrsunfall in Baumschulenweg in ein Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenaussagen überquerte die 50-Jährige gegen 13.45 Uhr die Baumschulenstraße und wurde dabei von einem 88 Jahre alten Autofahrer erfasst, der mit seinem Pkw von der Glanzstraße kommend links abbog. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 50-Jährige auf die Motorhaube des Fahrzeugs gehoben und stürzte dann zu Boden. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Autobrände in Spandau und Moabit - Holzbauteile brennen in Kreuzberg

In der Nacht haben in Spandau und in Moabit Autos gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Berliner Feuerwehr mitteilte. Demnach stand am Sonntagmorgen nach Mitternacht zunächst ein Wagen in der Charlottenburger Chaussee komplett in Flammen. In den Morgenstunden brannte zudem ein Auto in der Calvinstraße. Die Ursachen der Feuer waren zunächst unbekannt.

Zudem brannten aus ungeklärter Ursache in der Nacht im Innenhof eines fünfstöckigen Wohngebäudes in der Kreuzbergstraße in Kreuzberg Holzbauteile. Menschen wurde auch hier nicht verletzt.

Ahrensfelde: Autofahrerin fährt gegen Baum und stirbt

Eine Autofahrerin ist in Ahrensfelde (Barnim) tödlich verunglückt. Wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam mitteilte, war die Frau am Sonntagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gefahren. Sie starb noch am Unfallort. Hier geht es zum vollständigen Artikel.

Mehr Polizeimeldungen: