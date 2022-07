Berliner Polizei wieder im James-Simon-Park im Einsatz

Neue Gewalt im James-Simon-Park: In der Nacht gab es mehrere Körperverletzungen, zwei Personen wurden durch Messerstiche verletzt.

Laut Polizei befanden sich in der Nacht 300 Leute im James-Simon-Park in Berlin-Mitte. Dort kam es auch zu Körverletzungen (Archivbild).

Berlin. Einsatzkäfte der Polizei sind in der Nacht zu Sonnabend erneut in den James-Simon-Park in Berlin-Mitte ausgerückt. Dort befanden sich laut Polizei etwa 300 Menschen. Es habe mehrere gefährliche Körperverletzungen gegeben, zwei Menschen seien durch Messerstiche verletzt worden, hieß es weiter.

Gewaltvorfälle hatte es in Berliner Parks schon im vergangenen Sommer mehrfach gegeben, in den vergangenen Wochen war die Polizei ebenfalls im Einsatz. Eine neunköpfige Gruppe hatte in der Nacht zu Sonntag unter anderem im James-Simon- und im angrenzenden Monbijoupark zwei 21-Jährige mit Schlägen und Tritten zu Boden gebracht und ausgeraubt. Im weiteren Verlauf hatte die Polizei den Park geräumt, etwa 1000 Menschen mussten die Grünanlage verlassen.

Die aggressive Stimmung und die Kriminalität in einigen Berliner Parks beschäftigt auch Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Sie brachte dabei ein mögliches Alkoholverbot in die Debatte ein. „Ab einem bestimmen Zeitpunkt muss auch ein Alkoholverbot ausgesprochen werden“, sagte Spranger. Wenn nötig, müssten Parks eingezäunt werden. „Wenn keine anderen Möglichkeiten bleiben, muss man auch darüber nachdenken, Parks ab einem bestimmten Zeitpunkt zu schließen.“

