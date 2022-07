Berlin-Charlottenburg: Ermittlungen wegen versuchten Mordes – Zeugen gesucht

Berlin. Eine Mordkommission hat Ermittlungen übernommen, die zunächst wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Charlottenburg-Nord aufgenommen worden waren. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord, wie die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft Berlin in einer gemeinsamen Mitteilung feststellen.

Laut der Mitteilung waren am Dienstag, den 12. April 2022, gegen 9.35 Uhr auf der Fahrbahn der Max-Dohrn-Straße in Charlottenburg zwei Autofahrer lautstark in Streit geraten. Einer der beiden Männer soll daraufhin aus seinem Fahrzeug ausgestiegen sein und den anderen Mann, einen 46-Jährigen, durch dessen geöffnete Autoscheibe mit einem Reizstoff besprüht haben. Als dieser daraufhin aus seinem Pkw stieg, soll der bisher unbekannte Mann ihn mit seinem Fahrzeug angefahren haben, so dass der 46-Jährige auf der Motorhaube des Wagens liegenblieb. Nach mehreren Metern soll der Unbekannte dann stark abgebremst haben, woraufhin der auf der Motorhaube liegende Mann auf die Fahrbahn stürzte und sich verletzte.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, flüchtete der Unbekannte mit seinem dunklen Fahrzeug in Richtung Lise-Meitner-Straße. Zeugen kümmerten sich um den Verletzten und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Der 46-Jährige wurde wegen Verletzungen am Kopf, an der Schulter und an den Augen in einem Krankenhaus stationär behandelt.

Die nun ermittelnde 1. Mordkommission bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls um Hinweise zu dem derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

ca. 35 Jahre alt

dunkle, kurze, glatte Haare

ca. 170 bis 180 cm groß

schlanke Statur

Vollbart

sprach deutsch und türkisch

Das Tatfahrzeug wird wie folgt beschrieben:

dunkles Fahrzeug mit vier Auspuffrohren

vermutlich Fabrikat VW oder BMW

Die 1. Mordkommission fragt:

Wer hat die Tat beobachtet und kann hierzu noch weitere Angaben machen?

Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug und dessen weiterer Fluchtrichtung machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 1. Mordkommission beim Landeskriminalamt, 10787 Berlin, Keithstraße 30, unter der Telefonnummer (030) 4664-911111 oder per Mail unter LKA111-hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

