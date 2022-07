Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht an einem Unfallort.

Ludwigsfelde (dpa/bb). Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 10 im Landkreis Teltow-Fläming lebensbedrohlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Kleintransporter am Montagabend auf einen Tankwagen aufgefahren, teilte die Feuerwehr mit. Mit lebensbedrohlichen Verletzungen sei er in eine Klinik geflogen worden. Die A10 war demnach in Fahrtrichtung West voll gesperrt.

