Berlin: Mehrere Notfälle bei Abi-Ball - Feuerwehr im Einsatz

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonntag, 26. Juni 2022.

Mehrere Notfälle bei Abi-Ball: Feuerwehr im Einsatz

Bei einem Abi-Ball am Columbiadamm in Tempelhof ist es am Sonnabend zu mehreren medizinischen Notfällen gekommen. Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, mussten insgesamt neun Personen betreut und versorgt werden. Sie wurden anschließend ihren Eltern übergeben. Drei Patienten wurden in Kliniken gebracht. Welche Ursache die Notfälle hatten, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Feuer in Britz

Die Feuerwehr hat einen Wohnungs- und Balkonbrand an der Holzmindener Straße in Britz gelöscht. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Es brannte auf dem Balkon und in einer Wohnung im zweiten Stock eines achtgeschossigen Wohngebäudes. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet, hieß es weiter.

#Brand in der #Holzmindener_Straße in #Britz

Es brannten Balkon und Wohnung im 2.OG eines 8-gesch. Wohngebäudes. Im Einsatz #Rauchschutzvorgang, je ein C-Rohr im Außen- und Innenangriff. Der Brand war durch die @Berliner_Fw schnell gelöscht. Niemand verletzt. Nach 2h Einsatzende pic.twitter.com/xJGPMbCPKj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 26, 2022

Suche nach untergegangenem Mann in der Spree abgebrochen

Rettungskräfte haben die Suche nach einem in der Spree untergegangenen Mann erfolglos abgebrochen. Der Mann sei am Sonnabendabend beim Schwimmen in dem Fluss in Friedrichshain untergegangen - die Suche nach ihm sei nach etwa 20 Minuten abgebrochen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Alle Details zu dem Rettungseinsatz in der Spree lesen Sie hier.