Friedrichshain: Mann in Spree untergangen - Suche abgebrochen

Taucher und ein Polizeihubschrauber suchten am Sonnabend in Friedrichshain nach dem Mann. Die Rettungskräfte blieben erfolglos.

Berlin. Rettungskräfte haben die Suche nach einem in der Spree untergegangenen Mann erfolglos abgebrochen. Der Mann sei am Sonnabendabend beim Schwimmen in dem Fluss in Friedrichshain untergegangen - die Suche nach ihm sei nach etwa 20 Minuten abgebrochen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Entfernung zwischen den beiden Ufern an der Unfallstelle sei etwa 100 Meter groß, teilte der Sprecher weiter mit.

Es werde eindrücklich davor gewarnt, alleine in derartigen Gewässern zu schwimmen und empfohlen, sich zumindest von einem Boot begleiten zu lassen. Man solle sich nicht an Orten in Gefahr begeben, wo es keine unmittelbare Wasserrettung gibt, sagte der Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr war mit sechs Tauchtrupps und drei Booten im Einsatz. Auch die Wasserschutzpolizei und ein Polizeihubschrauber waren vor Ort.

Am Sonnabendmittag war die Leiche eines 26-Jährigen aus dem Weißen See in Pankow geborgen worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. Erst vor einer Woche war im Weißen See ein 17-Jähriger bei einem Badeunfall ums Leben gekommen. Bei einem weiteren Badeunfall am Flughafensee im Ortsteil Tegel starb am selben Tag ein 59-Jähriger.