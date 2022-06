In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 25. Juni 2022.

Klimaaktivisten beschmieren erneut das Kanzleramt

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Freitag erneut die Außenfassade des Bundeskanzleramts in Tiergarten beschmiert. Bundespolizisten nahmen gegen 18 Uhr fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 21 und 26 Jahren fest. Die Festgenommenen kamen nach einer Personalienfeststellung wieder auf freien Fuß. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an dem Regierungsgebäude verantworten. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz. Bei Twitter zeigten die Aktivisten ein Foto, auf dem die Parole "Wo ist Olaf?" auf dem Kanzleramt zu sehen ist. Die Aktivisten hatten erst am Mittwoch das Kanzleramt mit dem Schriftzug „Öl sparen statt bohren" beschmiert.

Neu-Hohenschönhausen: Betrunkener Autofahrer fährt gegen Straßenschild

Das beschädigte Auto des betrunkenen Unfallfahrers in Neu-Hohenschönhausen.

Foto: Thomas Peise

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Sonnabend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht. Laut ersten Informationen befuhr der Hyundai-Fahrer die Falkenberger Chaussee in Neu-Hohenschönhausen, als er an der Kreuzung Wustrower Straße von der Fahrbahn abkam und gegen ein Schild prallte. Das Auto kam vor einem Baum zum Stehen. Polizisten stellten bei dem Mann Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Tödlicher Unfall am S-Bahnhof Rathaus Steglitz

Am S-Bahnhof Rathaus Steglitz ist es am späten Freitagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte, musste eine Person vom Dach einer S-Bahn gerettet werden. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Alle Details zu dem tödlichen Unfall am S-Bahnhof Rathaus Steglitz lesen Sie hier.

Weißer See in Pankow: Junger Mann nach Badeunfall vermisst

Einsatzkräfte am Weißen See in Berlin-Pankow bei ihrer Suche nach dem vermissten jungen Mann.

Foto: Thomas Peise

Nach einem erneuten Badeunfall im Weißen See in Berlin-Pankow ist ein junger Mann als vermisst gemeldet worden. Die Feuerwehr brach die mehrstündige Suche am frühen Sonnabendmorgen ergebnislos ab, wie ein Sprecher sagte. Am Freitagabend gegen 20 Uhr war die Feuerwehr informiert worden, dass der Mann in dem Gewässer vermutlich untergegangen sei. Alle Details zum Badeunfall im Weißen See lesen Sie hier.

Tempelhof: Mieterin bei Feuer gestorben

Eine 70-Jährige ist am Freitagnachmittag bei einem Wohnungsbrand in Tempelhof gestorben. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Bewohner eines Hauses an der Götzstraße gegen 14.50 Uhr Rauch aus der Wohnung einer Nachbarin. Brandbekämpfer drangen in die in der dritten Etage gelegenen Wohnung ein und löschten die Flammen. Während der Löscharbeiten konnte die 70 Jahre alte Mieterin dieser Wohnung nur noch tot aufgefunden werden. Andere Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

Heiligensee: Zwölfjährige bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Heiligensee ist ein zwölf Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 12.15 Uhr die Hennigsdorfer Straße in Richtung Alt Heiligensee. Als der Autofahrer einen an einer Haltestelle stehenden Bus überholte, soll die Zwölfjährige vor dem Bus auf die Fahrbahn getreten sein. Sie wurde von dem Mercedes-Fahrer erfasst. Durch den Aufprall und den Sturz wurde das Kind am Kopf und an einer Schulter verletzt. Rettungskräfte brachten das Mädchen in ein Krankenhaus.