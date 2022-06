Berlin: Tödlicher Unfall am S-Bahnhof Rathaus Steglitz

#Unfall in #Steglitz

Am #S_Bahnhof_Steglitz kam es zu einem tragischen Unfall. Die @Berliner_Fw musste eine Person vom Dach einer #S_Bahn retten. Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Weitere 5 Personen wurden versorgt, davon 1 Person in eine Klinik gebracht.