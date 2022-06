E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 24. Juni 2022.

Mitte: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Mitte schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen, war ein 63-Jähriger gegen 17.15 Uhr mit seinem Transporter auf der Friedrichstraße in Richtung Chausseestraße unterwegs. Als er nach links in die Hannoversche Straße abbog, kollidierte er mit einem 41-jährigen E-Scooter-Fahrer, der aus Richtung der Chausseestraße kommend die Kreuzung in Richtung Friedrichstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 41 Jahre alte Mann zu Boden und erlitt Knochenbrüche sowie Hautabschürfungen am linken Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Transporterfahrer, der nach eigenen Angaben den Unfall nicht bemerkt hatte, setzte seine Fahrt bis zur Hessischen Straße fort, wo er von einem Zeugen auf den Verkehrsunfall aufmerksam gemacht worden sein soll und in der Folge zum Unfallort zurückkehrte. Er erlitt keine Verletzungen.

Mitte: Radfahrerin von Auto angefahren und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte ist Donnerstagmittag eine Fahrradfahrerin so schwer verletzt worden, dass sie intensivmedizinisch versorgt werden musste. Nach bisherigen Informationen befuhr die 18-Jährige kurz vor 14 Uhr die Axel-Springer-Straße in Richtung Lindenstraße. Dabei soll sie den rechten Fahrbahnstreifen genutzt haben. Auf Höhe der Einmündung zur Zimmerstraße soll die junge Frau aus bislang ungeklärten Gründen in die linke Fahrspur gefahren sein, in welcher sie von einem in dieselbe Richtung fahrenden Autofahrer erfasst und überrollt worden sein soll. Rettungskräfte sowie die Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges versorgten die Schwerverletzte zunächst am Unfallort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Der 54-jährige Fahrzeugführer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mitte: Tanzende Taschendiebe festgenommen

Ermittler haben am Donnerstag gegen 16.05 Uhr am U-Bahnhof Potsdamer Platz in Mitte einen 38- und einen 34 Jahre alten Mann festgenommen. Beide stehen im Verdacht, kurz zuvor durch sogenanntes Antanzen, zwei Männer bestohlen zu haben. Betroffen war ein 79-Jähriger, dem im Bereich des U-Bahnhofs Mohrenstraße von dem 34-jährigen Tatverdächtigen eine Armbanduhr entwendet worden sein soll. Der Mann gab bei der Befragung durch die Polizei an, dass ihm die Uhr kurz darauf von einem unbekannten Mann zurückgegeben worden sei.

Im Bereich einer Shopping-Mall am Leipziger Platz soll der 38 Jahre alte Tatverdächtige einem unbekannt gebliebenen Mann mutmaßlich mehrere Geldkarten gestohlen haben. Bei seiner Festnahme war der 38-Jährige im Besitz mehrerer solcher Karten, die nicht ihm gehörten. Bei beiden Tatverdächtigen fanden die Beamtinnen und Beamten außerdem mehrere Wertgegenstände, unter anderem diversen Schmuck, die aus weiteren Straftaten stammen könnten. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden die Männer dem Fachdezernat im Landeskriminalamt übergeben. Sowohl der 34- als auch der 38-Jährige sind polizeibekannt. Sie sollen im Laufe des Tages einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Mitte: Zwei Autos in Flammen

Am Freitagmorgen brannten in Moabit laut Polizei zwei Autos. Eine Anwohnerin rief die Beamten kurz nach 3 Uhr in die Sickingenstraße zu einem brennenden Auto. Die Flammen griffen auf einen davor geparkten Wagen über und beschädigten darüber hinaus ein weiteres Auto und einen heruntergelassenen Rollladen einer Erdgeschosswohnung. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand. Verletzt wurde niemand. Die beiden in Flammen stehenden Fahrzeuge brannten vollständig aus. Wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt die weiteren Ermittlungen übernommen.