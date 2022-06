In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Donnerstag, 23. Juni 2022.

Wandlitz: Auto überschlägt sich und prallt gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall bei Wandlitz haben sich der Fahrer sowie seine zwei männlichen Mitfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, habe der Fahrzeugführer am Mittwochabend aus bisher ungeklärter Ursache auf der B273 Richtung A11 die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sei daraufhin von der Fahrbahn abgekommen. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kollidierte 30 Meter weiter mit einem Baum. Zwei Männer wurden dabei aus dem Auto geschleudert, der dritte konnte sich über den Kofferraum selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle drei mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei war mindestens einer der Männer alkoholisiert, ob es sich dabei um die Unfallursache handelt war jedoch zunächst unklar.

Bad Freienwalde : 24-Jähriger mit falschem Kennzeichen und Machete unterwegs

In Bad Freienwalde ist ein 24-jähriger Fahrer mit einem falschem Kennzeichen sowie einer griffbereiten Machete in seinem Auto unterwegs gewesen. Das Kennzeichen gehöre eigentlich zu einem anderen Fahrzeug, zudem habe der 24-Jährige keine Fahrerlaubnis gehabt, teilte die Polizei mit. Beamte der Bundespolizei hatten dies bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum Donnerstag festgestellt. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

