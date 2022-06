In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 22. Juni 2022.

Neukölln: Radfahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Neukölln hat sich eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall ohne Fremdeinwirkung lebensgefährlich verletzt. Die 45-Jährige sei so stark gestürzt, dass sie vermutlich nicht überleben wird, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in der Weserstraße. Der genaue Unfallhergang war jedoch zunächst noch unklar.

A100 und A111: Stau nach Unfall - mehr als 30 Minuten Wartezeit

Auf der A100 Richtung Neukölln hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Die Unfallstelle in Höhe der Rudolf-Wissell-Brücke ist mittlerweile geräumt. Die Autos stauen sich ab Beusselstraße, die Wartezeit beträgt mehr als 30 Minuten. Das meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

Auf der A111 stadteinwärts musste aufgrund des Unfalls zudem der Tunnel Flughafen Tegel gesperrt werden, teilt die VIZ weiter mit. Mittlerweile ist er wieder offen. Die Stauzeit bis Dreieck Charlottenburg betrug zeitweise mehr als 40 Minuten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr:

Marzahn: Mann schießt mehrfach in die Luft

Drei Bade-Tote am Wochenende in Berlin und Potsdam

Viele Notfälle, wenig Brände: Berliner Feuerwehr mit Rekord