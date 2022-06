Mann fällt vom Floß – Schnittverletzungen am Kopf

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Montag, 20. Juni 2022.

Köpenick: Mann vom Mietfloß gefallen und verletzt

Am Sonntagnachmittag fiel ein 21-Jähriger in Köpenick von einem gemieteten Floß, auf dem er mit sieben anderen Menschen unterwegs war. Er geriet unter das Floß, tauchte aber wenig später dahinter wieder auf. Jedoch hatte er Schnittverletzungen am Kopf und am Bauch - vermutlich von der Schraube des Außenbordmotors. Deshalb kam er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Bernau: Auto brennt auf A11 im Kreis Barnim

Auf der Autobahn 11 im Kreis Barnim ist ein Auto in Brand geraten. Aufgrund eines technischen Effekts habe sich im Motorraum ein Feuer entwickelt, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Der Fahrerin gelang es den Angaben zufolge, das Auto auf dem Standstreifen abzustellen und es rechtzeitig zu verlassen. Aufgrund des Einsatzes der Feuerwehr wurde die Richtungsfahrbahn Prenzlau der A11 für ungefähr eine halbe Stunde gesperrt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden bei etwa 10 000 Euro.