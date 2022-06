Moabit: Motorradfahrer verletzt sich mutmaßlichem Rennen schwer

Bei einem mutmaßlichen Rennen mit einem Autofahrer ist ein 40-jähriger Motorradfahrer in Moabit verunglückt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Vortag im Tiergartentunnel in Richtung Wedding mit seinem Motorrad unterwegs gewesen. Nach den Erkenntnissen der Beamten liegt die Vermutung nahe, dass er sich ein Rennen mit einem 27-Jährigen in einem hochmotorisierten Auto geliefert habe, sagte eine Polizeisprecherin. Der Motorradfahrer verunglückte aus ungeklärter Ursache kurz hinter der Tunnelausfahrt, einen Zusammenstoß soll es aber nicht gegeben haben. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge und die Führerscheine beider Männer wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen laufen.

Kreuzberg: Mann kommt nach Auseinandersetzung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten die beiden, bisher noch nicht namhaft gemachten Obdaclosen gegen 21 Uhr im Engelbeckenpark unter der Waldemarbrücke in Kreuzberg in einen Streit. In der Folge soll der eine den anderen mit Bierflaschen beworfen und auch getroffen haben. Weiter soll er den Beworfenen zudem mehrfach mit Bierflaschen geschlagen haben, so dass er diverse Schnitt- und Platzwunden erlitt. Zeugen alarmierten die Polizei und der mutmaßliche Schläger flüchtete. Der Schwerverletzte wurde im Krankenhaus intensivmedizinisch betreut.

Friedrichshain: Frauen angegriffen und belästigt - Festnahme

Ein Mann soll am Sonnabend-Mittag mehrere Frauen sowie einen Radfahrer angegriffen haben. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 29-Jährige gegen 13.45 Uhr zunächst einer Frau auf dem Boxhagener Platz an die Beine uriniert haben. Einer anderen Frau soll er dann etwas später in der Gärtnerstraße an die Brust gefasst und ihr in den Bauch getreten haben. Mehrere Zeugen beobachteten die Taten, so auch zwei weitere Aktionen an der Gärtnerstraße Ecke Grünbergerstraße, bei denen der Tatverdächtige auf eine größere Gruppe zugegangen sein und zwei Frauen in den Nacken und auf den Hinterkopf geschlagen haben soll. Kurz davor, so berichtete ein weiterer Zeuge, soll er einen Radfahrer eines Lieferdienstes vom Fahrrad geschlagen haben, so dass dieser zu Boden stürzte. Der Radfahrer als auch die beiden Frauen aus der Gruppe setzten anschließend ihren Weg fort und blieben bisher unbekannt. Alarmierte Polizisten nahmen den 29-jährigen Mann in der Gärtnerstraße Ecke Boxhagener Straße fest. Der Mann leistete bei der Festnahme Widerstand, musste zu Boden gebracht werden und erlitt dabei eine Kopfplatzwunde, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Wegen seines mehr als auffälligen Verhaltens wurde er in einer Klinik eingewiesen.

