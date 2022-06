Motorradfahrer überschlägt sich in Mahlsdorf und verletzt sich

In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 18. Juni 2022.

Mahlsdorf: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Berlin. Ein Motorrad hat sich in Mahlsdorf überschlagen - dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Der 21-Jährige war am späten Freitagabend in der Straße Alt-Mahlsdorf in Richtung Alt-Kaulsdorf unterwegs, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Bei einer Vollbremsung mit der Vorderachse soll das Hinterrad nach Zeugenangaben von der Straße abgehoben sein - das Motorrad überschlug sich. Der Fahrer stürzte zu Boden und brach sich mehrere Knochen. Warum der Mann gebremst hat, war laut Polizei zunächst unklar. Wegen des Unfalls blieb eine Fahrbahn der mehrspurigen Straße für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Neukölln: Männer verletzen Beamte bei Polizeieinsatz

Bei einem Polizeieinsatz in Neukölln haben aggressive Männer zwei Polizisten und ihre Kollegin verletzt. Die Beamten wurden am Freitagabend kurz vor Mitternacht wegen einer Lärmstörung ans Kiehlufer gerufen. Vor einem Veranstaltungssaal bemerkten sie demnach einen Streit zwischen zwei 41-jährigen Männern und dem Sicherheitspersonal des Lokals. Zuvor sollen die Sicherheitsleute die feiernden Männer aus dem Saal geführt haben, wodurch der Streit entstanden sei. Als die Männer versuchten, zurück ins Gebäude zu gelangen, wurden sie von der Polizei daran gehindert. Die Beamten forderten Verstärkung an, weil die beiden Pöbler sie bedrängt haben sollen. Noch bevor diese eintraf, schlug einer der Männer den Angaben zufolge einer Polizistin gegen den Kopf. Als weitere Beamte vor Ort waren, wurden zwei von ihnen ebenfalls von dem Duo verletzt. Auch einer der Angreifer verletzte sich leicht - er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm seinen Bekannten zunächst in Gewahrsam. Die drei verletzten Beamten mussten ihren Dienst abbrechen.

Schöneberg: S-Bahn-Zug mit Glasflasche beworfen

Laut Zeugenaussagen soll gegen 20 Uhr ein junger Mann von einem Parkdeck in der Lotte-Laserstein-Straße in Schöneberg mindestens eine Glasflasche auf eine in den Bahnhof Südkreuz einfahrende S-Bahn der Linie S 25 geworfen hatte. Anschließend habe sich der Tatverdächtige vom Tatort entfernt und beim Vorbeigehen an einer größeren Personengruppe eine rechte Parole skandiert. Der mutmaßliche Flaschenwerfer wurde wenig später von der Polizei gestellt. Eine freiwillig abgegebene Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der 18-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt. Die Ermittlungen dauern an.

Zehlendorf: Festnahmen nach Geschäftseinbruch

In der vergangenen Nacht nahm die Polizei drei mutmaßliche Einbrecher in Zehlendorf fest. Nach Zeugenangaben sollen die Jugendlichen gegen 1.45 Uhr die Scheiben eines Handyshops im U-Bahnhof Onkel-Toms-Hütte eingeschlagen, zwei Mobiltelefone sowie Kopfhörer entwendet und anschließend mit der Beute die Flucht in Richtung Wilskistraße ergriffen haben. Kurz darauf wurden drei 16-Jährige in der Onkel-Tom-Straße vorläufig festgenommen. Dabei wurde das zuvor entwendete Diebesgut aufgefunden und beschlagnahmt. Nach derzeitigem Kenntnisstand sind die Tatverdächtigen wegen ähnlicher Delikte in der Vergangenheit bereits bekannt. Zwei der 16-Jährigen waren zudem als vermisst gemeldet.

Steglitz-Zahlendorf: Polizei löst abendliche Partys an Berliner Seen auf

Die Polizei hat zwei Partys mit mehreren Hundert Feiernden am Schlachtensee und der Krummen Lanke in Steglitz-Zehlendorf aufgelöst. Die Gäste sorgten am Freitagabend für Lärm und viel Müll an den Ufern der Gewässer im Südwesten der Hauptstadt, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Jugendlichen hatten Musikboxen, Alkohol und in zwei Fällen Drogen in das Landschaftsschutzgebiet mitgebracht. Die Beamten räumten die Partys nach 22.00 Uhr, ohne dass es größeren Widerstand gab. „Danach gab es keine Probleme mehr“, sagte der Polizeisprecher.