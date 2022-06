Berlin: Messerangriff auf S-Bahnsteig - Polizei sucht Zeugen

Eine S-Bahn in Berlin (Archivbild).

Berlin. Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend am S-Bahnhof Köpenick einen 20-Jährigen mit einem Messer verletzt. Nun sucht die Bundespolizei nach Zeugen der Messerattacke. Wie die Ermittler mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 20.50 Uhr auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs. Demnach geriet der 20-Jährige kurz zuvor im Umfeld des Bahnhofs mit dem unbekannten Jugendlichen in Streit.

Der 20-Jährige begab sich dann gemeinsam mit seinen Begleitern zum S-Bahnhof. Der Unbekannte folgte der Gruppe und stach dem 20-Jährigen auf dem S-Bahnsteig mit einem Messer in den linken Oberarm. Ein 21 Jahre alter Begleiter des Opfers versuchte einen weiteren Angriff mit dem Messer zu verhindern und wurde dabei selbst an der rechten Hand verletzt.

Der Täter flüchtete anschließend aus dem Bahnhof. Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Männer aus Frankfurt (Oder) zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

S-Bahnhof Köpenick: Messer-Angreifer soll etwa 16 Jahre alt sein

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und ist nun auf der Suche nach dem unbekannt gebliebenen Angreifer, der etwa 16 Jahre alt sein soll und zum Tatzeitpunkt einen grauen Jogginganzug, ein schwarzes Basecap sowie eine schwarze Bauchtasche trug.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Identität des Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der Rufnummer 030/297779 0 sowie der kostenlosen Servicenummer 0800/6 888 000 entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

