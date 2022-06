Polizei Berlin: Tatverdächtige und Zeugen von Körperverletzung gesucht

Vier Männer gerieten in der Silvesternacht in Streit. Ein Mann griff ein und wurde verletzt. Nun sucht die Polizei die vier Männer.

Die Berliner Polizei sucht nach vier Männern, die in der Silvesternacht in Streit gerieten. Zwei der Männer sind der Tat verdächtig, die anderen beiden werden als Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Ermittlungen waren die beiden Tatverdächtigen gegen 2.25 Uhr an der Haltestelle Björnsonstraße in Prenzlauer Berg aus der Straßenbahn gestiegen. Das taten ihnen die zwei Zeugen ebenfalls. Die Gruppe stritt sich zunächst verbal.

Der eine der Tatverdächtigen soll später mit einer Bierflasche nach den Zeugen geworfen und einem der beiden ein Messer an den Hals gehalten haben. Die Flasche verfehlte ihr Ziel. Ein 31 Jahre alter bis dahin Unbeteiligter sorgte dafür, dass der Mann mit dem Messer abgedrängt wurde. Daraufhin wurde er Opfer der beiden Tatverdächtigen. Sie sollen ihm gegen den Kopf geschlagen und ihm in die Hand gebissen haben.

Der 31-Jährige konnte fliehen. Die Unbekannten folgten ihm erst, ließen dann aber von dem Vorhaben ab. Die Verletzungen des Mannes wurden ambulant behandelt.

Die Berliner Polizei fragt nun:

Wer sind die beiden unbekannten Tatverdächtigen?

Wer sind beiden unbekannten Zeugen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon (030) 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, über die Internetwache oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

