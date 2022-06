In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Dienstag, 14. Juni 2022.

Hubschrauber-Einsatz in Prenzlauer Berg: Das war der Grund

Berlin. Der Einsatz eines Polizei-Hubschraubers in Prenzlauer Berg in der Nacht zu Dienstag hat viele Beschwerden ausgelöst. Nun klärte die Berliner Polizei den Einsatz auf. Demnach unterstützte der Helikopter bei der Suche nach einem aus einer Klinik vermissten suizidgefährdeten Mann. Wie es bei Twitter weiter hieß, wurde der 22-Jährige schließlich gefunden und wieder in eine Klinik gebracht.

Charlottenburg-Nord: Person offenbar durch Messerstiche schwer verletzt

Einsatzkräfte der Polizei am Dienstagabend am Tatort.

Foto: Thomas Peise

Vor einem Wohnhaus am Heilmannring in Charlottenburg-Nord ist am Dienstagabend eine Person schwer verletzt worden. Ersten Informationen zufolge erlitt die Person Messerstiche und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen vor Ort dauerten am Abend an. Weitere Details lagen zunächst nicht vor.

Birkenwerder: Amtliche Gefahrenmeldung wegen eines Brandes

Eine Halle in einem ehemaligen Gewerbegebiet in Birkenwerder (Oberhavel) ist in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Rettungsleitstelle Nordost in Eberswalde mitteilte. Die Behörden gaben eine Warnung heraus und baten die Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Verqualmte Räume sollten nicht betreten werden, weil sich dort Gase bilden könnten. Das Gebäude ist laut Polizei mit Wellasbest gedeckt. Das erschwere die Löscharbeiten, hieß es. Asbest gilt als gesundheitsschädigend.

Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und wurde laut Polizei eingedämmt. Kriminaltechniker hätten sich zur Brandstelle begeben, um die Brandursache zu ermitteln.

Foto: warnung.bund.de

A 20: Völlig betrunkene Frau mit Kleinkind auf Autobahn unterwegs

Eine stark betrunkene Fahrerin mit einem zweijährigen Kleinkind in ihrem Transporter ist auf der Autobahn 20 am Kreuz Uckermark von der Polizei gestoppt worden. Das Kleinkind wurde von den Beamten einem anderen Erziehungsberechtigten übergeben, teilte die Polizeidirektion Ost in Frankfurt/Oder am Dienstag mit. Ein Atemalkoholtest bei der 34-Jährigen hatte einen Wert von 2,83 Promille ergeben. Sie war den Beamten nach Mitternacht wegen ihrer Fahrweise aufgefallen. Haltesignale hatte sie zunächst missachtet, dann aber doch gestoppt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Pankow: Männer rufen Nazi-Parolen und greifen Fahrgast in S-Bahn an

Die Bundespolizei hat am Montagabend am Bahnhof Blankenburg mehrere Männer festgenommen. Gegen 22.30 Uhr gerieten die drei Männer in einer stadtauswärtsfahrenden S-Bahn in einen Streit, in dessen Verlauf die 25 und 26 Jahre alten Berliner den 31-Jährigen beleidigten und lautstark verfassungsfeindliche Parolen riefen. Nach dem Ausstieg am S-Bahnhof Blankenburg schlugen die beiden mit Fäusten auf ihr Opfer ein und stachen mit einem Messer in seine Richtung, ohne ihn zu treffen. Als der Angegriffene sich schließlich wehrte, ging der 25-Jährige nach zwei Faustschlägen verletzt zu Boden. Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei beendeten die Schlägerei und nahmen die Beteiligten fest. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, ein. Der 25-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den 31-Jährigen suchte die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Haftbefehl. Er war wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro oder ersatzweise 60 Tagen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben die Einsatzkräfte den Mann der Berliner Polizei zur Einlieferung in das Zentrale Polizeigewahrsam. Den 26-Jährigen setzten sie nach Abschluss aller Maßnahmen auf freien Fuß.

Steglitz: Verdächtiger Gegenstand - SSC abgesperrt

Die Polizei hat am Dienstagmittag das Schloßstraßen-Center am Walther-Schreiber-Platz in Steglitz abgesperrt. Zudem erklang der Feueralarm des Centers. Auch die Kreuzung war gesperrt. Grund war laut einem Polizeisprecher ein herrenloser Koffer. Die Sperrung konnte rund eine Stunde später wieder aufgehoben werden.

Wegen des Einsatzes wurden die Buslinien 186, M48 und M85 stadtauswärts umgeleitet. M48 und M85 zwischen Breslauer Platz und Rathaus Steglitz, 186 zwischen Friedrich-Wilhelm-Platz und Rathaus Steglitz, 181, M76/X76 zwischen Auguste-Viktoria-Klinikum bzw. Knausplatz und Walther-Schreiber-Platz. Die U9 war zwischen Güntzelstraße und Rathaus Steglitz unterbrochen.

Die Polizei sperrte wegen eines herrenlosen Koffers das Schloß-Straßen-Center ab.

Foto: Katharina Uhl

Charlottenburg: Feuerwehr birgt Person aus Wasser

An der Schloßbrücke in Charlottenburg musste am Dienstagmittag eine Person aus dem Wasser gerettet werden. Laut Zeugen waren auch Taucher der Feuerwehr im Einsatz. Passanten hatten eine bewusstlose Person in der Spree entdeckt. Polizei und die Besatzung eines privaten Sportbootes holten eine männliche Person mittleren Alters aus dem Wasser. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Ein Notarzt versorgte den Mann. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der Hergang des Geschehens ist unklar. Möglich ist auch, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt, da neben der Brücke gearbeitet wird. Der Fahrzeugverkehr Richtung Tegel war auf eine Fahrspur eingeengt.

Tatverdächtige und Zeugen von Körperverletzung gesucht

Mariendorf: Brand in einer Wohnung gelöscht

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zum Dienstag einen Brand in einer Wohnung an der Wilhelm-Pasewaldt-Straße in Mariendorf (Tempelhof) gelöscht. In und vor der Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses waren 32 Einsatzkräfte zugange. Verletzt wurde niemand.

#Brand in der #Wilhelm_Pasewaldt_Straße in #Mariendorf

Dort brannte es vergangene Nacht in einer #Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Tätig waren 32 Kräfte und setzten u.a. 1 C-Rohr, 6 Atemschutzgeräte und 1 Wärmebildkamera ein. Verletzt wurde niemand.#EstuK — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 14, 2022

Alt-Hohenschönhausen: Mann bedroht mehrere Personen mit Spielzeugpistole

In Alt-Hohenschönhausen hat am Montagabend ein 42 Jahre alter Mann mehrere Personen mit einer Pistole bedroht. Er konnte von Polizisten festgenommen werden. Zunächst soll der Mann gegen 19.20 Uhr einem 63 Jahre alten Kassierer in einem Discounter am Malchower Weg eine Pistole an den Kopf gehalten haben. Der Bedrohte redete daraufhin beruhigend auf ihn ein, woraufhin der Mann mit der Waffe von ihm abließ und schließlich fluchtartig den Laden verließ. Alarmierte Polizisten sahen den Tatverdächtigen mit der Pistole in der Hand vor der Filiale mit einem anderen Mann rangeln, der ihm die Waffe schließlich abnahm. Auch der 47-Jährige soll zuvor von dem Mann mit der Waffe bedroht worden sein. Die Einsatzkräfte nahmen den 42-Jährigen fest. Wie sich bei der Sachverhaltsaufnahme herausstellte, sollen auch ein 29-jähriger Autofahrer sowie seine zwei Jahre jüngere Beifahrerin von dem Tatverdächtigen mit der Pistole bedroht worden sein, als sie mit ihrem Wagen auf dem Malchower Weg in Fahrtrichtung Hansastraße unterwegs waren. Der 42-Jährige soll auf die Straße getreten sein, die Waffe in Richtung Frontscheibe gehalten und sie zum Stehenbleiben aufgefordert haben. Bei den weiteren Ermittlungen kam heraus, dass es sich bei der Waffe in allen Fällen um eine Spielzeugpistole handelte.

Der Festgenommene wurde zunächst einer Ärztin in einem Krankenhaus mit dem Ziel der Unterbringung vorgeführt. Dieses wurde jedoch abgelehnt, woraufhin der Mann zur Blutentnahme und erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam kam. Da er äußerte, eine weitere Waffe in seiner Wohnung zu haben, wurde diese durchsucht und schließlich dabei auch eine weitere Spielzeugwaffe gefunden und sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen kam der 42-Jährige wieder auf freien Fuß. Verletzt wurden die Bedrohten nicht.

Halensee: Polizei nimmt Diebe fest

Am Montagabend haben Polizisten in Halensee zwei Männer 23 und 47 Jahre alte Männer festgenommen, die zuvor versucht hatten, Gegenstände aus einem Auto zu stehlen. Gegen 19 Uhr wurden Einsatzkräfte auf einem Parkplatz eines Baumarktes am Kurfürstendamm, auf ein sich auffällig verhaltenes Duo aufmerksam. Nachdem eine Autofahrerin ihr Fahrzeug geparkt hatte und sich in Richtung Baumarkt entfernte, konnte beobachtet werden, wie der jüngere der beiden Männer das mutmaßliche Fluchtfahrzeug verließ und sich dem geparkten Auto näherte. Dann verschaffte sich der mutmaßliche Dieb mittels Abfangen des Signals durch einen Störsender Zugang zu dem Auto. Als die beiden Tatverdächtigen die Polizeibeamten bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Folglich versperrten die Einsatzkräfte den Männern den Fluchtweg und nahmen diese fest. Der ältere der beiden Männer äußerte gesundheitliche Beschwerden, woraufhin er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Durchsuchung des durch die Tatverdächtigen genutzten Fahrzeuges, führte zum Auffinden einer als gestohlen gemeldeten Uhr. Diese soll kurz zuvor aus einem Auto, welches auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Paulsternstraße in Siemensstadt abgestellt war, entwendet worden sein. Die Beweismittel und auch das Fahrzeug der Tatverdächtigen wurden von den Polizeikräften beschlagnahmt. Die beiden Festgenommenen kamen in einen Polizeigewahrsam, aus dem sie nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen einem Fachkommissariat überstellt wurden. Sie sollen noch am Dienstag einem Haftrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden.

Nikolassee: Segelboot mit drei Personen gekentert

Am Montagabend schleppte die Berliner Feuerwehr ein gekentertes Segelboot an Land. Es war vorher auf dem Großen Wannsee (Zehlendorf) unterwegs. Die drei Segler waren zuvor von einem privaten Boot aufgenommen worden. 40 Einsatzkräfte sorgten für ein halbwegs gutes Ende der Tour, unterstützt von Angehörigen der Wasserschutzpolizei und der Polizei.

#Großer_Wannsee in #Nikolassee

Dort ist am Abend ein #Segelboot mit 3 Personen #gekentert. Ein privates Boot kam zur Hilfe und nahm die Personen auf. Verletzt wurde niemand. Von uns auf dem Wasser im Einsatz waren u.a. die #Feuerwehrtaucher, ein #Mehrzweckboot und das #Löschboot. pic.twitter.com/W2B1yoXoMm — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 13, 2022

Charlottenburg: Bus muss stark bremsen - Fahrgast schwer verletzt

Bei einer Notbremsung ist in einem Linienbus in Charlottenburg ein 87-jähriger Fahrgast gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann zog sich eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Schürfwunden an Armen und Beinen zu und klagte über Schwindelgefühl und Atemnot, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Bus hatte nach bisherigen Erkenntnissen am Montag auf dem Kurfürstendamm in Richtung Gedächtniskirche an einer roten Ampel gehalten. Als der Verkehr wieder freigegeben wurde, wechselte ein Auto, das links neben dem Bus gehalten hatte, unvermittelt in die Busspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der 35-jährige Busfahrer stark bremsen. Die Polizei sucht nun den unbekannten Autofahrer.