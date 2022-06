Fahndung in Berlin

Fahndung in Berlin E-Roller auf S-Bahn geworfen: Wer kennt diese jungen Männer?

Berlin. Die Bundespolizei fahndet nach Unbekannten, die am S-Bahnhof Bornholmer Straße einen Elektro-Roller auf eine stehende S-Bahn geworfen hat. Der Roller rutsche kurz darauf vom Dach der Bahn und prallte gegen einen entgegenkommenden Zug. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es entstand erheblicher Sachschaden. Am Montag veröffentlichten die Ermittler Bilder der Tatverdächtigen. Die Bundespolizei hofft dadurch auf Hinweise zu den Unbekannten.

Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei bereits am 1. Februar 2022 um 23.47 Uhr. Geworfen wurde der E-Roller demnach von der Überführung am S-Bahnhof Bornholmer Straße. Im Tunnelbereich zwischen den S-Bahnhöfen Oranienburger Straße und Nordbahnhof rutschte der E-Roller vom Dach des Zuges

Die Bundespolizei in Berlin fragt:

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern?

Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Wer kann gegebenenfalls als Zeuge Angaben zur Tat machen?

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 / 206229360 sowie der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 rund um die Uhr entgegen. Darüber hinaus kann auch jede andere Polizeidienststelle kontaktiert werden.

Video: Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

Neues Park-Konzept gegen E-Scooter-Chaos

Die Diskussion um E-Scooter, Leihräder oder Mopeds geht derweil in Berlin weiter. Nach wie vor werden die Fahrzeuge regelmäßig zum Hindernis, wenn sie mitten auf Gehwegen stehen, aber auch in Grünanlagen tauchen sie, achtlos hingeworfen, immer wieder auf. Der Bezirk Lichtenberg hat nun reagiert und will mit speziellen Parkflächen für Sharing-Fahrzeuge einerseits sowie Sperrzonen andererseits für mehr Ordnung sorgen.

Die Sharing-Anbieter dringen in Berlin seit Längerem darauf, mehr Parkflächen für die Fahrzeuge auszuweisen, um das Falschparken zu reduzieren. In den vergangenen Jahren ging der Ausbau vielfach nur schleppend voran.