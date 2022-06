In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Freitag, 10. Juni 2022.

Marzahn: Überfall auf Aldi-Filiale

Mehrere Personen haben am Donnerstagabend eine Aldi-Filiale an der Havemannstraße in Marzahn überfallen. Ob sie Beute machten, ist bislang unklar. Sie flüchteten in Richtung Schorfheidestraße. Polizisten suchten mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft daraufhin die Gegend ab. Die Polizei konnte drei Personen feststellen, auf die eine Beschreibung passte. Die Männer wurden vorläufig festgenommen. Ersten Informationen zufolge konnten die Beamten einen waffenähnlichen Gegenstand feststellen. Die Polizei ermittelt.