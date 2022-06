In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 8. Juni 2022.

Schmargendorf: Transporter kippt auf der A100 um - Fahrer verletzt

Am Dienstagabend hat sich in Schmargendorf (Charlottenburg-Wilmersdorf) ein Unfall auf der A100 ereignet. Dabei kippte an der Ausfahrt Kurfürstendamm ein mit Stückgut beladener Kleintransporter um. Eine Person wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Die Stadtautobahn war ab Hohenzollerndamm voll gesperrt, es kam zu Behinderungen. Der Transporter, der quer zur Fahrbahn lag, wurde von der Feuerwehr entladen und aufgerichtet.