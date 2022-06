Berliner Feuerwehr: Einfamilienhaus in Frohnau abgebrannt

Berlin. Für einige Personen aus Frohnau endete eine Reise über die Pfingstfeiertage in einem Albtraum. Ihr Haus war während ihrer Abwesenheit komplett abgebrannt. Im Reinickendorfer Ortsteil Frohnau ist in der Nacht zu Dienstag ein Einfamilienhaus abgebrannt. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 23.20 Uhr zur Neubrücker Straße alarmiert. Vermutlich hatten Nachbarn das Feuer entdeckt und die Feuerwehr alarmiert.

„Das Haus stand bereits in Vollbrand, als die ersten Kräfte eingetroffen waren“, sagte der Sprecher. „Insgesamt waren 46 Kräfte an der Einsatzstelle. Die gesamte Inneneinrichtung stand in Flammen, Menschen wurden aber nicht verletzt.“ Noch an der Einsatzstelle hatten Nachbarn gegenüber den Einsatzkräften berichtet, dass die Bewohner des Hauses verreist sind. Vermutlich hatten sie über die Pfingstfeiertage Berlin verlassen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Feuerwehr kontrolliert Einsatzstelle früh um 6 Uhr

Die Feuerwehr setze fünf C-Rohre für die Brandbekämpfung und 15 Pressluftatmer ein. Wenige Minuten vor 3 Uhr nachts konnten die Kräfte die Einsatzstelle verlassen, die letzte Kontrollfahrt durch die Feuerwehr fand am Dienstagmorgen kurz nach 6 Uhr statt. Das Feuer in dem einstöckigen Gebäude nahe der Landesgrenze Berlin - Brandenburg war aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.