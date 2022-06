Mann verliert nach Notfall Kontrolle über seinen Wagen

Berlin. Ein Autofahrer hat in Berlin-Wilhelmstadt wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich schwer verletzt. Was für gesundheitlich Probleme der Mann genau hatte, konnte ein Polizeisprecher nicht erläutern. Der Wagen des 78-Jährigen kollidierte am Sonntagnachmittag auf der Wilhelmstraße mit einem Bordstein, nach rund 300 Metern konnte der Mann sein Auto aber noch selbst stoppen. Der 78-Jährige kam in eine Klinik. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kümmerte sich die Feuerwehr darum, ausgelaufenes Öl von der Straße zu entfernen.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.