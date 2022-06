In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Pfingstmontag, 6. Juni 2022.

Blaulicht-Blog Jugendlicher stirbt nach Sprung in den See

Zossen: 18-Jähriger stirbt nach Sprung in den See

Ein 18-Jähriger ist nach dem Sprung in einen See in Zossen (Landkreis Teltow-Fläming) gestorben. Der junge Mann sei am Sonntag von einer rund 30 Zentimeter hohen Plattform ins Wasser des Strandbads gesprungen und nicht mehr aufgetaucht, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Montag. Daraufhin hätten Taucher und ein Hubschrauber nach dem 18-Jährigen gesucht. Ein Taucher habe ihn schließlich leblos aus dem Wasser gezogen. Der junge Mann starb trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort. Die Todesursache war nach Angaben des Polizeisprechers zunächst unklar.

Stößensee: DLRG rettet Kanufahrerin vor dem Ertrinken

Rettungsschwimmer haben eine Kanufahrerin, die nicht schwimmen konnte, vor dem Ertrinken aus dem Stößensee gerettet. Die etwa 35 Jahre alte Frau kippte am Sonntagnachmittag mit ihrem Boot auf dem Gewässer um und geriet dabei unter das Kanu, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte. Rettungsschwimmer beobachteten den Vorfall, eine Schwimmerin sprang sofort ins Wasser, von einem Rettungsboot kam eine weitere dazu. Die Kanufahrerin wurde in Sicherheit gebracht, sie litt unter Atemnot und stand unter Schock.

Nach Angaben eines DLRG-Sprechers rückten die Retter am Sonntag in Berlin zu ingesamt 21 Einsätzen aus.

Vor einer Woche hatte ein herrenloses Kanu auf dem Wannsee eine größere Suchaktion ausgelöst. Dutzende Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Deutschem Rotem Kreuz und DLRG suchten nach drei Männern, nach rund 90 Minuten wurde die Suche abgebrochen. Weil die drei aber nicht als vermisst gemeldet wurden, wird davon ausgegangen, dass niemand zu Schaden kam, wie ein Polizeisprecher sagte.