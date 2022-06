A114: Autofahrer kracht durch Mittelleitplanke

Berlin. Ein Transporter hat auf der Autobahn 114 in Berlin-Pankow die Mittelleitplanke durchbrochen und ist mit einem Wagen auf der Gegenfahrbahn kollidiert. Der Unfallfahrer beging Fahrerflucht. Ein Mann und eine Frau im gerammten Auto wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Der Transporterfahrer war demnach am Freitagabend von der Bundesstraße 109 kommend auf der A114 unterwegs. Vor der Ausfahrt Am Feuchten Winkel/Pasewalker Straße krachte er aus unbekannten Gründen durch die provisorische Mittelleitplanke und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem Wagen eines 44-Jährigen zusammen, der dabei leicht verletzt wurde und vor Ort von Rettungskräften behandelt werden konnte. Auch seine 35 Jahre alte schwangere Beifahrerin verletzte sich leicht. Sie kam in ein Krankenhaus. Das gerammte Auto konnte nicht mehr weiterfahren.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein weiterer Autofahrer entkam nur knapp einem Zusammenstoß. Der 38-Jährige erlitt einen Schock. Der Unfallfahrer beging Fahrerflucht und durchbrach nochmal die Leitplanke, um an der Ausfahrt die Autobahn zu verlassen. Er flüchtete in eine Kleingartenanlage in der Nähe des Pankebeckens. Die alarmierte Polizei stellte dort den verlassenen Wagen an einem umgefahrenen Poller sicher. Der Fahrer war verschwunden.

Die A114 blieb am Samstag stadteinwärts ab der Ausfahrt Pasewalker Straße sowie stadtauswärts ab der Prenzlauer Promenade/Rothenbachstraße gesperrt. Am Vormittag liefen noch die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Ein Kran sei angefordert worden, um die zerstörte Mittelleitplanke wieder aufzubauen, erklärte ein Polizeisprecher. Daher könne die Sperrung noch bis zum Samstagabend andauern.