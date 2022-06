In unserem Blog finden Sie aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Sonnabend, 4. Juni 2022.

Friedrichshain-Kreuzberg: Polizei nimmt Sprayer fest

Mehrere Personen haben in der vergangenen Nacht den Sichtschutzzaun einer Kita an der Rudolfstraße in Friedrichshain-Kreuzberg besprüht. Zeugen hatten das beobachtet und die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen und sich zu erkennen gaben, ergriffen mehrere Sprayer die Flucht in Richtung eines Industriegebiets an der Warschauer Straße.

Mehrere Personen besprühten einen Sichtschutzzaun einer Kita.

Foto: Pudwell

Ersten Informationen von vor Ort zufolge verblieben jedoch zwei Personen am Ort und wurden festgenommen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die Spraydosen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Friedrichshain-Kreuzberg: Mutmaßlicher Dieb festgenommen

Ein Mann sitzt in einem Polizeiwagen.

Foto: Pudwell

Mehrere Personen haben am Freitag in Friedrichshain-Kreuzberg versucht, einen Mann zu bestehlen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen mindestens zwei Personen den Mann in ein Gespräch verwickelt haben, während eine weitere Person versuchte, die Brieftasche zu entwenden. Dies habe der Mann bemerkt und den mutmaßlichen Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die anderen beiden Personen ergriffen die Flucht.

Pankow: Zufahrt auf A114 nach Unfall gesperrt

Die Autobahnauffahrt auf die A114 in Pankow-Heinersdorf ist wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt worden. Die Sperrung zwischen der Rothenbachstraße und Am Feuchten Winkel soll nach Aussage einer Polizeisprecherin voraussichtlich den gesamten Sonnabend andauern. Fahrzeuge, die stadteinwärts fahren, werden ab der Pasewalker Straße abgeleitet, stadtauswärts über die Ausfahrt Am Feuchten Winkel.

Grund für die Sperrung: Ein Lkw war aus noch unbekannten Gründen im Baustellenbereich der Bundesstraße 109 von der Fahrbahn abgekommen und über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn gerast. Dabei streifte der Lastwagen ein entgegenkommendes Auto, wie die Polizeisprecherin sagte. Die Autofahrerin habe leichte Verletzungen erlitten. Der Lkw-Fahrer sei - möglicherweise ebenfalls verletzt - vom Unfallort geflüchtet.