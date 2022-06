Bad Liebenwerda. Bei Löscharbeiten nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Neuburxdorf (Elbe-Elster) hat die Feuerwehr eine tote Person entdeckt. Nach Polizeiangaben konnte die Leiche nach dem Feuer am Freitagmorgen noch nicht identifiziert werden. Weitere Menschen befanden sich den Angaben zufolge nicht im Haus. Ob es weiterhin bewohnbar ist, war noch unklar. Ermittlungen zur Brandursache und zum Tod der aufgefundenen Person dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:220603-99-536399/2

