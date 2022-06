Polizei Polizei findet 33 Kilogramm Heroin in Berlin

Die Polizei hat am Dienstagmorgen nach eigenen Angaben einen der größten Drogenfunde der letzten Jahre in Berlin gemacht. Einsatzkräfte des Landeskriminalamts fanden bei einer Durchsuchung in Alt-Treptow mehr als 33 Kilogramm Heroin. Der Marktwert beläuft sich auf mehrere Millionen Euro.

Die Beamten hatten laut Polizei in der Harzer Straße in einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Auch das SEK war im Einsatz, da es Informationen gab, wonach mehrere scharfe Schusswaffen in der Wohnung sein sollten.

Die Einsatzkräfte drangen gewaltsam in die Erdgeschosswohnung ein und stießen im Keller auf das Heroin sowie 150 Gramm Kokain und sechs scharfe Schusswaffen. Ein 33-Jähriger, der sich illegal in Berlin aufhält, wurde in der Wohnung fesrtgenommen.

Ein Haftrichter erließ noch am Dienstag Haftbefehl.